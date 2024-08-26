محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق الرياح الناصرى - كفر داوود

المنوفية - محمد فتحى

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة السادات لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها المحاسب صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق .

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق الرياح الناصرى - كفر داود اتجاه الخطاطبة بطول 8 كم2 بتكلفة استثمارية 44 مليون جنيه تنفيذ مديرية الطرق ، حيث جارى أعمال فرد طبقة السن بطول 5,5 كم2 وأعمال قطع الفرمة بباقى الطريق تمهيداً لتجهيزات أعمال الرصف النهائية، وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمستوى جودة منظومة الإنارة وإجراءات الصيانة اللازمة للأعمدة لتحسين الرؤية البصرية بالطرى، مشدداً بالمتابعة الدورية وتسريع معدلات الأداء وإزالة أى معوقات كونه طريق هام وحيوى وذلك ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور والكبارى التى تستهدف تخفيف الضغوط المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، حيث استفسر عن آخر مستجدات الموقف الحالى للملف والخطوات والإجراءات المتعلقة وما تم إنجازه والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء على المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية لسرعة إنجاز المهام المطلوبة، والتأكيد على ضرورة إعلام المواطنين التى لم تستكمل ملفاتهم على البوابة الالكترونية للمركز والمدينة بكافة المستندات المطلوبة لإنهاء طلباتهم كونه ملف هام وحيوى يقع على رأس أولويات الدولة ، فضلاً عن التشديد بدفع العمل بملف منظومة التقنين وسرعة نهو الاجراءات وحث المواطنين بضرورة استكمال كافة الاجراءات ودفع جدية التصالح الخاصة بهم تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على حقوق المواطنين.

وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية المدفن الصحى الآمن بكفر داوود ، وتابع منظومة العمل بالخلية الجديدة بالمدفن على مساحة (12) فدان وبتكلفة إجمالية بلغت (35 )مليون جنيه للتأكد من انتظام ألية العمل ومدى توافر الاشتراطات البيئية والفنية ودخول الحاويات وعدد السيارات المترددة على المدفن من واقع الدفاتر والمستندات، موجهاً بضرورة تواجد مدير تنفيذى مسئول عن المدفن تحت إشراف مباشر من رئيس المدينة وكذا تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والبيئة والشئون القانونية بالمحافظة لإعداد دورة مستنديه دقيقة لتحصيل الرسوم حفاظاً على الصالح العام ، هذا وتفقد المحافظ بحيرة الترشيح بالمدفن واستمع إلى شرح تفصيلى عن ألية العمل بها، موجهاً بضرورة وضع خطة مستقبلية لبحث إمكانية توفير قطعة أرض لإنشاء خلية دفن آمنة جديدة لاستيعاب حجم المخلفات بالمحافظة.

وخلال الجولة ، تفقد محافظ المنوفية كوبرى السيارات الجديد أمام الدير أعلى خط سكة حديد كفر داود – السادات ، والذى يربط الطريق الإقليمى بمنطقة اليافطة والطريق الصحراوى ،بطول 400 م وبتكلفة 5,5 مليون جنيه، حيث جارى الانتهاء من أعمال الفواصل الحديدية بالكوبرى، وأكد المحافظ على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل فى شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الموسعة بالسادات بتفقد محطة معالجة كفر داوود ومستشفى السادات المركزى ومجمع التأمين الصحى وأعمال تطوير طريق الصحراوى الخطاطبة.