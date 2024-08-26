محافظ الفيوم يوجه بتوفير الإعانات اللازمة لأسر ضحايا حادث طريق القاهرة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تداعيات الحادث المروري الذي وقع بطريق القاهرة الفيوم بالقرب من قرية ميمنة وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً بوقوع حادث مروري بطريق القاهرة الفيوم نتيجة اصطدام عدة سيارات، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثث ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وقد انتقل محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، إلى موقع الحادث في ساعة متأخرة من الليل، وتابع المحافظ، أعمال الإخلاء ونقل المصابين، كما اطمأن على حالة المصابين ووجه المحافظ، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء التام.

ونعى محافظ الفيوم، جميع الضحايا الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات دفن الضحايا، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم الإغاثة والدعم اللازم لضحايا الحادث من متوفين ومصابين.

كما أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن خالص تعازيه القلبية لأسرة عبد الحميد فرج حسن، نائب رئيس مدينة سنورس لشئون القرى، والذي فاضت روحه أثناء تأدية عمله، حيث تعرض لاصطدام سيارة كبيرة "تريلا" أثناء معاينته لهذا الحادث المروري، سائلاً الله تعالى أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.