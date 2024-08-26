محافظ أسيوط يوجه بتطوير ورفع كفاءة حديقة الإيمان بحي غرب وفتحها للجمهور

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولة مسائية حديقة الإيمان بمدخل كوبرى الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط والمغلقة منذ سنوات وغير مستغلة ووجه بتطويرها ورفع كفاءتها وفتحها للجمهور وجعلها متنفسا ترفيهيا للمواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاء الحدائق من أجل المساهمة فى إيجاد متنفسًا حضاريًا وجماليًا للأهالي، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظة لشئون الإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى للمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حى غرب مدينة أسيوط.



حيث تفقد محافظ أسيوط الحديقة التى تمتد بمسافة ما يقرب من 1 كم بجوار ترعة الملاح والمغلقة منذ سنوات وطالها الاهمال وتراكم المخلفات بداخل الحديقة والقمامة على ضفة ترعة الملاح.



ووجه المحافظ ،مسئولى حى غرب بتطوير الحديقة ورفع كفاءتها وتنظيفها وتطهيرها من المخلفات وإصلاح الأسوار ودهانها وتقليم الأشجار وتهذيبها وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وتزويد كشافات الإنارة وإعادة هيكلة ورسم النجيل، وتزويد الحديقة بالمقاعد وأماكن للجلوس وفتحها للجمهور لجعلها متنفسا ترفيهيا للمواطنين وخاصة لقاطنى مناطق المعلمين والأربعين والسادات وبأسعار رمزية.



وأشار أبو النصر، إلى حرصه على إقامة المزيد من الحدائق والمتنزهات وتطوير القائم منها بالفعل لجعلها متنفس حضارى لأهالى أسيوط وضمن الجهود التى تبذلها المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء بها مشدداً على سرعة الانتهاء من عملية تطوير الحديقة وفتحها فى أسرع وقت ممكن أمام المواطنين وتزويدها بكافة الخدمات الإدارية اللازمة لاستعادة الوجهة الحضارية للمنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعود بالنفع عليهم.