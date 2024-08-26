فتح باب القبول بقسم الدراما والمسرح بكلية الآداب جامعة بني سويف

محمد عبد الرحمن

أعلن قسم الدراما والمسرح بكلية الآداب جامعة بني سويف، عن فتح باب القبول والتسجيل لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق للعام الدراسي 2024/2025.

أولا: مرحلة الليسانس:

أولا: طالب الثانوية العامة:1 - أن يكون خريج ثانوية عامة هذا العام، وتم قبوله بكلية الآداب جامعة بني سويف العام الحالى.2 - أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم في بداية العام الدراسي.3 - المصروفات نفس مصروفات أي كلية حكومية مجانية.4 - الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.





ثانيا: المؤهلات العليا:

1 - أن يكون المتقدم حاصل على أي مؤهل عال من أي جامعة أو أي معهد عال من مصر أو من خارج مصر.. جميع التخصصات.2 - لايشترط سن محدد.3 - الدراسة بنظام الانتساب.4 - القسم يراعي ظروف الطلاب الموظفين.5 - الرسوم حوالي خمسة ألاف جنيه مصري في العام الدراسي الواحد بالنسبة للطلاب المصريين - أما الطلاب غير المصريين فتختلف الرسوم وتدفع بالدولار.6 - الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.





ثالثا: طالب التحويلات:

1 - يتم قبول الطلاب المقيدين في الأقسام العلمية المناظرة وقيده في نفس الفرقة الدراسية المناظرة بعد إجراء مقاصة علمية له.2 - يتم قبول الطالب من غير الأقسام المناظرة بشرط الالتحاق بالفرقة الأولى في القسم.