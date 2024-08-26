شاهد رحلات الخيول على البحر بالغردقة وكيف يمكن القيام بها.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

اشتهرت فى الأوانى الأخيرة رحلات ركوب الخيول داخل المياه على شواطئ مدينة الغردقة، وحب السياح لها وأصبحت من اكثر الرحلات السياحية التى يتم ممارستها ضمن رحلات البرنامج السياحى المقدمة للسياح فى الغردقة.

من جانبه، قال حمادة تيتو منظم رحلات ركوب الخيول علي شاطئ البحر، إن على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة يوجد عدد كبير من اسطبلات الخيول التى يتم تنظيم رحلات بحرية وجبلية من خلالها .

وأضاف تيتو لـ اليوم السابع، أنه يتم التنسيق بداية الأمر ما بين الاسطبلات أو منظمي الرحلات وشركات السياحة التى تنظم البرامج السياحية للسياح الأجانب والمصريين بحيث يتم إيفاد السياح للاسطبلات ومعرفة خبرتهم فى ركوب الخيل واختيار خيول معينة حسب معرفتهم.

وتابع بعد ذلك يتم عرض البرنامج من خلال إذا كان يريدون قيام الرحلة على البحر ويهم على ظهر الخيول فى المياه والتقاط صور لهم خلال الرحلات وعادة ما يختار الجميع تلك الرحلة والتي تكون قرابة ساعه أو أكثر، والبعض الآخر يفضل ركوب الخيول فى الصحراء.

وتابع: يتم الوصول من الاسطبلات إلى الشاطئ ويقوم بأخد المرافقين بنزول الخيول والمتدربة على ذلك إلى البحر والسياح على ظهرها والاستمتاع بالرحلة، ثم العودة مرة أخرى.

وأوضح أن هناك رحلات تبدا من الاسطبلات مباشرة بحيث يأتي السياح وخاصة المصريين ويتم عرض الرحلات ويختارو ما يريدون، موضحا أن هناك رحلات خاصة وخيول معينة باشكال معينة لعمل سيشن أو للكابل بشكل عام واحتفالات الزواج والخطوبة وكذلك الاحتفال بعيد زواج فى مصر.

وكشف أن السياح يستمتعون جيدا بتلك الرحلة وخاصة الألمان والتشيك والبولنديين والإنجليز والذين اغلبهم يكون لديهم الخبرة فى ركوب الخيل، ويعاودون الزيارة أكثر من مرة.



يعشقها السياح من كل دول العالم