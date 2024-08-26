جيش الاحتلال: مصرون على تقليص قدرات حزب الله وإعادة سكان الشمال لديارهم

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شدد رئيس الأركان الإسرائيلي الميجور جنرال هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، على إصرار بلاده على مواصلة تقليص قدرات حزب الله، وتصفية المزيد من قادته، وحرمانه من قدراته.



ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى هاليفي قوله ، لدى قيامه بزيارة القيادة الشمالية برفقة نظيره الأمريكي الجنرال تشارلز براون ، : " إن حزب الله لديه قدرات أخرى، والمهمة لم تكتمل بعد ولن نتوقف ، مهمتنا واضحة وهي إعادة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان ، ويعمل الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن".



وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت أمس الأحد على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير السياحة حاييم كاتس بتمديد فترة تقديم المساعدات لسكان البلدات الشمالية والجنوبية، وكذلك للأسرى والمفقودين وذويهم، حتى 31 ديسمبر 2024.



ومن المتوقع أن يتطلب القرار ميزانية تقدر بنحو 3.3 مليار شيكل؛ وسيقوم وزير المالية ، وفقًا لقرار الحكومة ، بتأكيده كجزء من قانون الأطر الميزانية المعدل الذي سيتم تقديمه للموافقة عليه في الكنيست.



وفي إطار القرار، سيتم تقديم منح سكنية مُستقلة، ومنح للسكان النازحين العاطلين عن العمل أو من سكان البلدات التي تم إخلاء سكانها في سياق عملية "السيوف الحديدية"، إضافة إلى منح لتشجيع التوظيف بين هذه الفئات













