اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثانية.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:30 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات
محمد صبحى

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أغلق موقع التنسيق الإلكترونى، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، مساء أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء اليوم الإضافى لأعمال المرحلة الذى قرره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد إتاحة تسجيل الرغبات يوما إضافيا للتيسير على الطلاب.

وبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات ، فى فرز رغبات الطلاب التي تم إدخالها على موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والذى يتم إتاحتها إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد يوم الثلاثاء الماضى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى بإجمالى عدد طلاب 286 ألف و 88 طالب وطالبة، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألف و969 طالب وطالبة، ليصبح إجمالى أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألف من طلاب الثانوية العامة.







تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ادبى

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمى

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

رابط موقع التنسيق

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

اليوم السابع بلس




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