اليوم السابع
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تعرف على حركة الطيران الدولية بمطار مرسى علم الدولى.. اليوم

الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:00 ص
تعرف على حركة الطيران الدولية بمطار مرسى علم الدولى.. اليوم مطار مرسي علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 12 رحلة طيران دولية، من بين 152 رحلة يستقبلها المطار والتى بدأت من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 12 رحلة طيران، بينها 5 رحلات من دولة التشيك، ورحلتين من ألمانيا، رحلة من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة 152 رحلة طيران من 14 دولة أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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