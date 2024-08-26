بابا الفاتيكان لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت: يجب أن يظل لبنان مشروعا للسلام

الفاتيكان (أ ش أ)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الاثنين، إن "لبنان، يجب أن يظل مشروع سلام".

جاء ذلك خلال اجتماع البابا في الفاتيكان مع عائلات ضحايا الانفجار فى مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، بحسب موقع فاتيكان نيوز.

وقال البابا فرنسيس: "لبنان رسالة، وهذه الرسالة هي مشروع من أجل السلام ".

وتابع بابا الفاتيكان:"أشعر بألم مثلكم لرؤية الكثير من الأبرياء يموتون كل يوم بسبب الحرب في منطقتك، في فلسطين وإسرائيل، ولبنان يدفع ثمنا باهظا.

وقال البابا مستشهدا برسالته العامة الثالثة: "كلنا إخوة" إن "كل حرب تترك العالم في حالة أسوأ من ذي قبل، مؤكدا أن الحرب "هي دائما فشل للسياسة والإنسانية، واستسلام مخجل، وهزيمة في مواجهة كل قوى الشر"، فيما تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بعد أشهر من الضربات والهجمات المضادة .

وأعاد البابا إلى الأذهان أن " أربع سنوات مرت"منذ انفجار بيروت و"للشعب اللبناني، وقبل كل شيء لكم، الحق في الكلمات والحقائق التي تظهر المسؤولية والشفافية ".