القمر يقترن بالمشترى فجر غد فى أجمل ظاهرة فلكية بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء العالم العربي اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي فجر غدا الثلاثاء 27 أغسطس 2024 في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في نهاية هذا الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.