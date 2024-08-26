العالم تحت حصار الحروب والأوبئة.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: العالم تحت حصار الحروب والأوبئة

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العالم تحت حصار الحروب والأوبئة.. 325 يوما من الإبادة الجماعية لسكان غزة.. شلل الأطفال وسوء التغذية يهددان أطفال القطاع.. والحرب والفيضانات والكوليرا تهدد حياة الشعب السودانى.. 5 أوبئة خطيرة تعود من جديد.. جدرى القرود والكوليرا وشلل الأطفال والمالريا والإيبوال تنتشر فى عدد كبير من الدول.. والعالم يبحث عن منظومة صحية قوية للمواجهة

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