التعليم العالي: "بحوث الإلكترونيات" يفوز بالمركز الأول في نهائي الدوري المصري لريادة الأعمال

كتب محمد صبحى

ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاهتمام بدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم للمبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال من العلماء والباحثين.

وفى هذا الإطار حقق معهد بحوث الإلكترونيات المركز الأول فى نهائى الدورى المصرى لريادة الأعمال، والذى يقام برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد مشاركة مكتب ريادة الأعمال بـ معهد بحوث الإلكترونيات من خلال فريق AKUnergy ويضم الباحثين؛ (ود. عبد الحميد محمد، د. محمد الشامي)، فى الدورى المصرى لريادة الأعمال والذى ضم عددًا من المعاهد والمراكز البحثية والجامعات على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة لمصر.

وأفات أن المشروع الفائز يعمل على تطوير بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، تستخدم مواد صديقة للبيئة، أطول عمرا، تعمل بكفاءة فى درجات الحرارة العالية، وأرخص سعرا، مما يجعلها مثالية للاستخدام فى مناطق مثل مصر، لافتة إلى أن هذا النهج المبتكر لا يعالج فقط القضايا البيئية، بل يعزز أيضًا أداء ومتانة البطاريات فى الظروف المناخية الصعبة.

وقد حظيت فكرة المشروع الفائز بإشادة واسعة من لجنة التحكيم، للقدرة الفائقة التى أظهرها الفريق على تقديم حلول عملية وفعالة، مما ساهم فى تحقيق هذا الفوز.

ونوّهت بتأهل فريق آخر من معهد بحوث الإلكترونيات للتصفيات بذات المسابقة، وذلك عن مشروع "جهاز إنذار مبكر لارتفاع حرارة محرك السيارة قابل للبرمجة"، للباحثين؛ (د. أسامه عرفة، ود. فتحى صيام)، ويركز المشروع على استخدام تقنية البصمة الحرارية للمحرك عن طريق حساس حرارى وتخزينها، ومن ثمّ مقارنتها مع حرارة المحرك باستخدام الميكروكونترولر، وبهذا لا يعتمد الجهاز على وسيط لقياس الحرارة، كما أنه يتميز بالقدرة على اكتشاف الخطأ فى نظام الحماية نفسه، فضلًا عن إصدار إنذار ضوئى وصوتى فى ذات الوقت.

وتقدمت الدكتورة شيرين محرم بالتهنئة للفرق المشاركة من المعهد لجهودهم العلمية المتميزة، مثمنة دور مكتب ريادة الأعمال بالمعهد بإشراف الدكتور أمير ياسين، مشيرة إلى اعتزاز المعهد بالمشاركة فى هذه المسابقة الهامة، والالتزام بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين باحثيه ودعمه المستمر لتطوير الأفكار التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

كما وجهت الشكر لكل من الدكتورة جينا الفقى القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، ود.وفاء عبد الرشيد مدير برنامج نوادى ريادة الأعمال بالأكاديمية؛ لما بذلوه من جهد كبير فى تنظيم هذه المسابقة، وتقديم الدعم والتشجيع المتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال، كما قدمت الشكر لجامعة بدر التى استضافت فعاليات المسابقة.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من الفرق الممثلة لمختلف المعاهد والمراكز البحثية والجامعات من جميع أنحاء مصر، حيث تنافست الفرق فى تقديم حلول مبتكرة لمشاكل حقيقية تواجه المجتمع، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.