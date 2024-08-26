استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فى قصف مدرسة تؤوى نازحين شمال مخيم النصيرات

رام الله (أ ش أ)

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، فى قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة تؤوي نازحين شمال النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال، وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب مخيم البريج، موضحة أن طيران الاحتلال المروحي أطلق النار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، أن جثامين ثلاثة شهداء وصلوا بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح، كما نسفت قوات الاحتلال مربعات ومباني سكنية غربي مدينة رفح.

وفي سياق متصل استشهد، الليلة، عدد من المواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصاب.