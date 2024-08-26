كتبت فاطمة خليل

أصبحت التكنولوجيا جزءًا من حياتنا اليومية، ومن الشائع أن يتعرض الأطفال الصغار للشاشات بشكل متكرر، ورغم أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة للتعلم أو اكتساب المهارات إلا أنه يجب أن يتعلم الأطفال طرق استخدام التكنولوجيا بشكل صحى ودون أن يؤثر على صحتهم ونفسيتهم، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "mytick".

احمِ طفلك من التكنولوجيا وعلمه إزاى يستخدمها بشكل صحى؟

ضع حدودًا

إن وضع حدود لوقت استخدام الشاشة يمكن أن يساعد الأطفال الصغار على تطوير عادات تقنية صحية، قم بإنشاء جدول يتضمن وقتًا للنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي وأشكال أخرى من اللعب.



استخدم التذكيرات والمؤقتات لتشجيع طفلك على التركيز عند الحاجة وتعليمه مهارات مهمة مثل إكمال المهام وإدارة الوقت.

كن قدوة في العادات الصحية

بصفتك أحد الوالدين، من المهم أن تكون قدوة في العادات الصحية للتكنولوجيا، كن قدوة من خلال الحد من وقت استخدامك للشاشة والمشاركة في أشكال أخرى من اللعب. حدد مناطق خالية من الشاشات مثل مكان تناول الطعام.

شجع النشاط البدني

يمكن أن يساعد تشجيع الأطفال الصغار على المشاركة في النشاط البدني في تعزيز التوازن الصحي للتكنولوجيا. اصطحبهم إلى الحديقة أو اذهب في نزهة أو العب لعبة معهم.

استخدم التكنولوجيا للتعلم

يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة قيمة للتعلم شجع طفلك على استخدام التطبيقات والبرامج التعليمية التي تعزز التعلم والتطوير بدلاً من الجلوس بلا تفكير أمام لعبة ، سيساعد هذا في إنشاء علاقة أكثر توازناً مع التكنولوجيا تشجع على استخدام التكنولوجيا لتحقيق فائدة واضحة بدلاً من تشتيت الانتباه.

شجع التفاعل وجهًا لوجه

التفاعل وجهًا لوجه أمر بالغ الأهمية لنمو الأطفال الصغار، شجع طفلك على المشاركة في التفاعلات الاجتماعية مع أفراد الأسرة والأقران.

شجع أشكال اللعب الأخرى

شجع طفلك على المشاركة في أشكال أخرى من اللعب، مثل القراءة أو الرسم أو اللعب في الخارج يمكن أن تساعد هذه الأنشطة في تعزيز التوازن الصحي للتكنولوجيا مع مساعدة طفلك أيضًا في اكتشاف شغفه.