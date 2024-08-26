اتحاد المصريين بالخارج يصدر بيانا بشأن وفاة الباحثة المصرية ريم حامد بفرنسا

كتب محمود راغب

أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بيانا بشأن حادث وفاة الباحثة الدكتورة ريم حامد، حيث أشار البيان إلى أن الإتحاد العام للمصريين في الخارج قد تلقى نبأ العثور على جثمان الفقيدة المصرية الدكتورة ريم حامد الباحثة المصرية في باريس والمتخصصة في مجال البيولوجيا التكاملية وليس في المجال النووي كما يردد البعض .

وتابع البيان: فقد تواصل ممثلو فرع الإتحاد العام للمصريين في الخارج بفرنسا مع القنصلية المصرية في باريس ومع الجهات المختصة هناك، وقد أفاد عبد الرحيم الخولي عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس فرع الاتحاد بفرنسا، أنه تم العثور على جثمان الفقيدة أمام منزلها وأن التحقيقات جارية من قبل الجهات الفرنسية لمعرفة سبب الوفاة، وهل هناك شبهه جنائية أم لا.

وأشار الخولي إلى أن الطب الشرعي يتولى الآن مسئولية معرفة سبب الوفاة بعد التحري والبحث ولن يتم التصريح بدفن الجثمان ونقله إلى أرض الوطن إلا بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

واختتم البيان: ويرجى الإشارة أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يتابع عن كثب الحادث الأليم لوفاة عالمة من علماء مصر ويدعو الله لها بالرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.