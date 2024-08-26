أسعار شنط ومستلزمات المدارس.. جولة فى معرض ميدان رمسيس بالفجالة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أحد معارض الفجالة، بالتزامن مع قرب دخول المدارس والجامعات، حيث توفر مكاتب الفجالة جميع المستلزمات بأسعار مخفضة مما يخفف العبء عن أولياء الأمور.

ويفضل الشراء بالجملة من المكاتب للحصول على تخفيضات كبيرة على كافة المستلزمات، ويمكن الوصول لمنطقة الفجالة من خلال محطة مترو الشهداء بميدان رمسيس.

تعتبر الفجالة السوق الأكبر للـ أدوات المدرسية بمصر، وتقدم اقل الأسعار خاصة فى تجارة الجملة، وتعد المصدر الرئيسى لتجارة الورق المطبوع فى القاهرة والمحافظات المجاورة.