أستاذ جامعى بالشرقية يُطرِب الأذان بتلاوة قرآنية من سورة النمل.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

أهدى الدكتور أحمد سعيد العزونى الأستاذ بكلية العلوم، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع بجامعة حلوان، وابن محافظة الشرقية، قراء "اليوم السابع" تلاوة من سورة النمل بصوته العذب.

قال الدكتور العزونى إن بدايته مثل كافة أطفال الريف، أرسله والده إلى كُتّاب القرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم كاملا، وظل فى قلبه، ومنّ الله عليه بصحبة طيبة أخذته فى هذا الطريق، وسلك طريقه فى البحث العلمى وكان متفوقا بمختلف المراحل الدراسية، وأصبح أستاذ جامعى بكلية العلوم بجامعة حلوان، لكن قلبه مازال متعلق بنور القرآن الكريم وأهله، ويحرص على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعى تلاوات عطرة بصوت يجذب الآذان.





يُحب القارئ الدكتورالعزونى الاستماع إلى المدرسة القديمة فى دولة التلاوة، وتحديدا الخمس مشايخ الكبار فى دولة التلاوة "عبد الباسط عبد الصمد، المنشاوي، البنا ومحمود خليل الحصري"، والجيل الذي تلاهم الشيخ حمدي زامل، راغب مصطفى غلوش، ومحمد عطية، وحاليا من جيل الرواد فى دولة التلاوة الحديثة يحب الإستماع إلى عدد كبير منهم، لكن يخاطب قلبه القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطى، ويرى فيه القدوة.