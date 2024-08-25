وكيل "صحة الإسماعيلية" تتفقد القافلة الطبية بمنشية مبارك بأبو صوير البلد

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية بقرية منشية مبارك بوحدة أبو صوير البلد بإدارة أبو صوير الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على المرضى فى التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 369 مريض خلال اليوم الأول للقافلة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 69 مواطن بعيادة الباطنة ،و73 حالة بعيادة الأطفال ، 94 مواطن بالجراحة العامة، 45 مواطن بعيادة الأسنان ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 17 سيدة ،و 30 سيدة بعيادة النساء ،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 29 حالة ،2 أشعة وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.