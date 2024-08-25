ورشة عمل حول دور ميسرات تعليم الكبار فى مواجهة آثار المشكلة السكانية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عقد فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بسوهاج، بالاشتراك مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. والمجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة برئاسة حمدى نادى ، ورشة تدريبية تحت عنوان (أدوار ومسئوليات ميسرات تعليم الكبار فى مواجهة آثار المشكلة السكانية على الفرد والمجتمع) وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار. بالمشاركة الإيجابية لفروع الهيئة فى تحقيق أهداف الخطة السكانية لجمهورية مصر العربية. انطلاقاً من الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار ورسالتها فى المجتمع.

وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع الأخير للمجلس الأقليمى للسكان برئاسة الدكتور/محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج حيث افتتح محمد الدالى الورشة مؤكداً أن هذه الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار. والتى شدد فيها على حتمية ترجمة رؤية الهيئة ورسالتها إلى ممارسات ميدانية وتؤكد حقيقة دور الهيئة فى بناء شخصية المواطن المصرى الواعى بقضايا أمته المدرك للتحديات التى تواجه وطنه.المشارك بإيجابية فى تنمية ذاته وأسرته. ولا سيما فيما يتصل بالقضية السكانية.

وأوضح الدالى أن ميسرات تعليم الكبار بفرع الهيئة بسوهاج يلعبون دوراً هاماً ومحورياً وفى ضوء ما يمتلكون من خبرات ومهارات بخصائص الكبار فى تغيير اتجاهات الكبار نحو الميل لزيادة الإنجاب،

مؤكداً أن اتجاهات المواطنين لا تتغير بسهولة أو من تلقاء نفسها وإنما تتغير بناء على تغير القناعات لديهم وأن تغير القناعات لا يكون قهراً أو قسراً وإنما يكون ببيان أوجه القصور التى تتصف بها هذه القناعات وما يتخلف عنها من مشكلات فردية واجتماعية واقتصادية وتربوية.

وقد تضمن برنامج الورشة العديد من الموضوعات حول المشكلة السكانية.ومن ذلك أسباب وتداعيات المشكلة السكانية. مهارات الإتصال والتواصل وكيفية توظيفها فى مجال رفع الوعى السكانى. المشكلات الصحية الناجمة عن تعدد الحمل. رأى الدين فى القضية السكانية .

شارك فى فعاليات هذه الورشة الدكتورة هاله محمد حافظ أستاذ الجغرافية السكانية بكلية الآداب جامعة سوهاج والدكتور عبد الباسط شاهين. الأستاذ بقسم الاعلام ووكيل كلية الأداب لخدمة المجتمع بجامعة سوهاج و الدكتور أحمد النحاس أستاذ طب الأسرة بكلية الطب جامعة سوهاج و فضيلة الشيخ الدكتور على خليل مدير عام الدعوة والأرشاد بمديرية أوقاف سوهاج و وائل سليمان. مدير مركز المعلومات المنسق السكانى بفرع الهيئة بسوهاج.

