اليوم السابع
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هيئة الدواء: إصدار 171 مخالفة واستقبال 214 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة

الأحد، 25 أغسطس 2024 05:31 م
هيئة الدواء: إصدار 171 مخالفة واستقبال 214 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة هيئة الدواء
.كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 171 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجارى، وأنه تم استقبال 214 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة، وفحص 551 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بالسوق الدوائية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية على كافة المواطنين أهمية التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أى مواد تسويقية يعتقد أنها مخالفة، من خلال ملء طلب "الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة" والمتاح على موقع الهيئة الرسمى أو من خلال الخط الساخن 15301؛ حيث أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة فى هذه البلاغات بسرية تامة، حيث أنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.

وتداوم هيئة الدواء المصرية على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع؛ حيث تقوم الهيئة بعمل رصد للصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الجهات الناشرة بإزالة المخالفات، والحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

 







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مواد تسويقية




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