ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/8/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 ص

موعد صلاة العصر 33: 4

موعد صلاة المغرب 7:27 م

موعد صلاة العشاء 8:47

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 1:02

موعد صلاة العصر 4:39

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:55 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:52

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 4:29 م

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:45 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 4:18 م

وقت صلاة المغرب 7:13 م

وقت صلاة العشاء 8:31 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 20: 4

موعد صلاة المغرب 7:17 م

موعد صلاة العشاء 8:32



