اليوم السابع
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موقع والا الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم على لبنان

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:34 ص
موقع والا الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم على لبنان نتنياهو
أحمد علوى

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أكد موقع والا الإسرائيلي، أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم على جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، عن تفعيل وضع خاص في الجبهة الداخلية، عقب قصف حزب الله لشمال الأراضي المحتلة.
ويسمح هذا القرار بفرض تعليمات وقيود على المستوطنين.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال قررت تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني وعلى خلفية الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على لبنان.
 







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