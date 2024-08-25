مركز باريس يبدأ فى تنفيذ خطة توفير مساكن جديدة لأهالى قرى درب الأربعين

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد عن إستكمال إجراءات تخصيص وتخطيط الأراضي اللازمة لإقامة مساكن جديدة لاهالى قرى درب الأربعين، وحصر جميع الخامات اللازمة لأعمال البناء تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاءات بداية الشهر المقبل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتنسيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إقامة المنازل بقرى الأربعين، وتعزيز أوجه التبرعات المحصلة لهذا الغرض، لتوفير سكن كريم للأهالي.

وكان محافظ الوادي الجديد عقد لقاء جماهيري مع أهالى القرية ووجه بضرورة التكاتف ودعم الأعمال التطوعية للشباب والحرفيين والمقاولين للمشاركة في أعمال التشطيبات بالمنازل الجديدة، وتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي متنوعة لأهالي الأربعين وقرى باريس، بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والمركز.

كما وجه ببحث إقامة مشروع زراعي لشباب وأهالي القرى بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، على أن يتم الاتفاق على محصول موحد ويكون المشروع بنظام الزراعات التعاقدية تحت مظلة جمعية أو مستثمر، لشراء وتسويق المنتج، وتكليف التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، بحصر الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى المستهدفة، لتحديد الأولويات ومشروعات التمكين الاقتصادي المطلوبة، وقيمة المساهمات التي يقوم بها المواطن، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.



