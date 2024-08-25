محافظ بنى سويف يلتقي بعض أهالي الفشن للاستجابة إلى مطالبهم

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لقاء موسعا للاستماع لمشكلات ومطالب واحتياجات المواطنين، خلال زيارته " اليوم"لمركز الفشن، والذى يعتبر اللقاء الأول الذى يتم عقده تفعيلاً فى استجابة لرسائل مبادرة "قابل المسئول"، التى أطلقتها المحافظة مؤخراً، ضمن حزمة من الوسائل والآليات التى توفرها المحافظة لتلقى الشكاوى والمطالب والمقترحات الخاصة بمستوى وجودة الخدمات وفى اطار توجيهات القيادة السياسية بالتعامل السريع والفعال مع مطالب ومشكلات المواطن فى مختلف القطاعات والعمل المتواصل لتحسين مستوى معيشته.

شهد اللقاء، الذى عقد بديوان عام الوحدة المحلية، حضور مسؤولى الوحدة المحلية والإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتنفيذيين المعنيين من وكلاء الوزارات، مديرى المديريات الخدمية، ورؤساء قطاعات، ومديرى عموم، وذلك لسرعة بحث الحلول لتلك المشكلات والمطالب وتنفيذها، أو التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددا من المطالب والمشكلات والشكاوى التى تم تسجيلها على الرابط الذى أتاحته المحافظة ضمن المبادرة، وقام من خلالها المواطنون بتقديمها عبر ملء استمارة إليكترونية باستخدام تليفون أو جهاز كمبيوتر شخصى أو من خلال التسجيل على رابط المبادرة عبر المراكز التكنولوجية، حيث تم تسجيل الشكاوى والمطالب وتصنيفها بمعرفة لجنة مختصة من الإدارة العامة لخدمة المواطنين، لبحثها ودراستها أثناء اللقاء، بجانب المشكلات الواردة على خدمة الواتس( 01508800285) التى يتم توجيه الرسائل عليها مباشرة إلى المحافظ.

وتنوعت الشكاوى والمطالب والمشكلات التى طرحها المواطنون وفى حضور التنفيذيين المعنيين، ما بين مطالب متعلقة بتوصيل مرافق وتحسين منظومة الخدمات وإنجاز معاملات جماهيرية خاصة بملف التصالح ومطالب شخصية وإنسانية مرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وغيرها من الموضوعات.

بدأ المحافظ اللقاء ببحث المطلب التى تقدم بها أحد المواطنين بقرية زرابى الحيبة، يلتمس فيها الحصول على معاش كبار السن من الضمان الاجتماعي، موجها مسؤولى مديرية التضامن بمتابعة الطلب بعد تسجيل بيانات المواطن على السيستم الخاص بالوزارة، حيث أفاد وكيل الوزارة أنه جار استكمال الإجراءات لسرعة استخراج المعاش الخاص بالمواطن.

وفى الشكوى التى تقدم بها أحد الأهالى بقرية اقفهص، يلتمس فيها الحصول على رخصة مبانى لقطعة الأرض " ملكية خاصة" والتى يوجد بها شارع فى المخطط "غير موجود على الطبيعة " وجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى ديوان عام المحافظة بإدراج شكوى المواطن فى لجنة التظلمات، حيث أوضح مدير التخطيط بإمكانية إلغاء شوارع موجودة فى المخطط وليست على الطبيعة.

كما كلف المحافظ مسؤولى وحدة المتغيرات المكانية بإعادة المعاينة على الطبيعة ورفع الإحداثيات مرة أخرى، رداً على الشكوى التى تقدم بها مواطن، يتضرر فيها من وجود خطأ بشهادة بيانات خاصة بمنزله بقرية صفط العرفا، والذى تم بناؤه منذ عام 2019، على خلاف ما ذُكر بأن المنزل تم بناؤه فى 2023( بحسب ما فى نصر الشكوى).

وجه محافظ بنى سويف مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة مع الشركة القابضة، حيال الطلب الذى تقدم به أحد المواطنين يلتمس تركيب عداد مياه لمنزله الكائن بقرية دلهانس، حيث أشارت شركة المياه إلى أنه تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تركيب عدادات كودية للمواطنين.

كما استمع المحافظ لرد شركة المياه على شكوى بعض أهالي" نجع عبده جاد الله/ قرية الجفادون" من ضعف الخدمة وعدم وجود مياه بالقرية على الرغم من توافرها بالعزب والنجوع المجاورة، حيث أوضحت الشركة أن محطة المياه "محطة بشرى" تعمل بأعلى من كفاءتها التصميمية منذ بداية يونيو 2024، مشيرة إلى وجود مقترح لعمل توسعات بمحطة المياه المذكورة والمدرجة ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى سيؤدى إلى حل المشكلة والتغلب على مشكلة ضعف مياه الشرب بالمنطقة، منوهة عن قيامها بتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين فى حالة الطلب.

فيما أوضحت مديرية التربية والتعليم رداً على طلب أحد المواطنين بعزبة الظبوط التابعة لقرية الجفادون، بإعادة فتح الفصل الواحد_التعليم المجتمعي_ للفتيات، والذى تم إغلاقه منذ 2011، أوضحت المديرية أن القرية فى الوقت الحالى ليست بحاجة لإعادته، نظرا لوجود 3 مدارس قريبة من العزبة.

ووجه المحافظ مسؤولى مديرية التنظيم والإدارة بتشكيل لجنة لبحث شكوى بعض معلمات الفصل الواحد بقرية الجفادون يطالبن فيها بتسوية الحالة الوظيفية _من فنى تعليمى إلى أخصائى تدريس، خاصة بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة، وذلك أسوة بزملائهن من المحافظات الأخرى، حيث كلف المحافظ مسؤولى الموارد البشرية بالديوان العام بالمتابعة مع مديرية التنظيم والإدارة والإفادة بما تم من إجراءات حيال تلك الشكوى.

كما تم تكليف مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، ببحث شكوى بعض المهندسين الذى يعملون بنظام السرك اليومي، والتى يتضررون فيها من ضعف الراتب وعدم ووجود اجازات، حيث وجه المحافظ مدير الموارد البشرية بدراسة المطلب والعرض عليه.