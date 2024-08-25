لجنة 5+5 الليبية: لا نمتلك الصلاحيات لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

كتب أحمد جمعة

في إطار الاجتماعات المستمرة والمعتادة للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، اجتمعت اللجنة في مقرها في مدينة سرت وقد ناقشت الوضع الأمني وكذلك الوضع السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

طمأنت اللجنة كافة الليبيين بثبات وقف إطلاق النار وأن كل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته والتابعة للجنة العسكرية 5 تواصل عملها بكل تفانٍ وإخلاص، نافية كل كل ما يشاع على أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد تخلت عن دورها، مؤكدة أن هذا محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفة بها اللجنة، موضحة انها تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة.

اكدت اللجنة التزامها التام بتفعيل مقرها في سرت والعمل من خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها في سرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها المكلفة بها.

تدارست اللجنة حالة الانقسام السياسي الليبي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف اطلاق النار وكذلك على حالة الأمن القومي للدولة بشكل عام وستعلن اللجنة موقفها من ذلك لليبيين في الأيام القليلة القادمة.