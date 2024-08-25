فصائل عراقية مسلحة تعلن ضرب هدف حيوى فى حيفا

أحمد علوى

أعلنت فصائل عراقية مسلحة ، فجر اليوم الأحد، عن استهدافها هدفا حيويا إسرائيليا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت الفصائل العراقية في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح يوم الأحد الموافق 25 / 8 / 2024، هدفاً حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

واستهدفت الفصائل العراقية مساء الثلاثاء الماضي "هدفا حيويا" في مدينة إيلات بإسرائيل، ردا على "المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".

وجاء في بيان لها على "تليجرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء 20-8-2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة".