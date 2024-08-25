اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:30 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية.


وأشارت "وفا" إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.







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