رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح ندوة "مهارات الإدارة"

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

شهد المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، افتتاح ندوة "مهارات الإدارة" والتي عقدتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن مدير الوحدة، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، والمقرر عقدها بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، على مدار يومي 25، 26 أغسطس الجاري بمشاركة "50" من مستشارات النيابة الإدارية من مديرات النيابات ونوابهن وعضوات المكاتب الفنية والأفرع والوحدات من مختلف محافظات الجمهورية.

حضر فعاليات الافتتاح المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بريهان محسن مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والأستاذة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس.

استهلت فعّاليات الافتتاح بكلمة المستشارة بريهان محسن مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالحضور، وأعربت خلالها عن عميق شكرها له لدعمه المستمر للوحدة، وإيمانه الحقيقي بأهمية تطوير وتأهيل عضوات النيابة الإدارية وإعدادهن لتقلد المناصب القيادية.

وفي كلمته، رحب المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بالحضور والمشاركات، وتوجه بالشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على النشاط المستمر لدعم وصقل مهارات عضوات النيابة الإدارية، مؤكداً تقديره للمرأة المصرية ودورها العظيم في منظومة العدالة المصرية بل والمجتمع بأسره، والتي تعيش الآن أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد على أن النيابة الإدارية كان لها السبق بين الهيئات والجهات القضائية بكونها الأعلى تمثيلاً للمرأة حيث تشكل عضوات النيابة الإدارية ما يقارب نصف عدد أعضائها، بما انعكس بشكل إيجابي على المنظومة القضائية خاصة ومؤسسات الدولة بشكل عام، إذ تولى رئاسة النيابة الإدارية عبر تاريخها خمسة سيدات، بخلاف تقلدها منصب مدير نيابة في عدة نيابات على مستوى الجمهورية شمالًا وجنوباً، والإدارات المركزية برئاسة الهيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بهن لكفائتهن في مؤسسات وجهات عدة في الدولة، سواء بالقطاعات المختلفة بوزارة العدل، أو الهيئة الوطنية للانتخابات، أو هيئة الرقابة المالية، وغيرها.

وشَدَّدَ رئيس الهيئة على المشاركات، وأهمية السعي المستمر نحو صقل المهارات وتنمية القدرات بما ينعكس على أداءهن رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه، رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في كلمته، برئيس الهيئة والحضور، مؤكدًا على حرصه على التوجيه المستمر بعقد الدورات والندوات وورش العمل في كافة المجالات لأعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات، ليكونوا في حالة اطلاع دائم على كافة المستجدات على الساحة القانونية والثقافية والمعرفية.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، الشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والحضور الكريم، وأشادت بدور النيابة الإدارية الحيويّ كهيئة قضائية مرموقة، وما لمسته من اهتمام صادق بتدريب أعضاءها عامة وبعضواتها على وجه الخصوص، بما يليق ومكانتها التي تعيشها الآن في ظل الدولة المصرية وتحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا ومن المقرر أن تتناول الندوة سلسة من المحاضرات تناقش عددًا من الموضوعات الهامة تشمل"مهارات القيادة التشاركية"، "إدارة الوقت"، "مهارات العرض والتقديم"، "فن التفاوض والإقناع"، "إدارة الضغوط والمشاعر"، "مهارات كتابة التقارير بشكل احترافي".

وسيلقي تلك المحاضرات نخبة من الأساتذة المتخصصين وهم:

أ.د حنان كامل - عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أ.د حنان سالم - وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، د مرام الوسيمي - مدرس بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أ.د محمد خطاب رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس، د إبراهيم محمد نجيب مدرس بكلية الآداب بجامعة عين شمس.



ندوة (1)



ندوة (2)



ندوة (3)