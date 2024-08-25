توليد الكهرباء من الرياح باستخدام نموذج توربين رأسى.. مشروع تخرج بهندسة الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

تزخر كلية الهندسة جامعة الزقازيق بتاريخ حافل من العلم والاجتهاد، ومكانة مرموقة بين الجامعات المصرية في الابتكارات ومشاريع التخرج لطلابها، وفي جميع أقسامها تجد المسابقات الدولية تختتم شعارها بمراكز متقدمة لطلاب الكلية، وقام مجموعة من طلابها بتصميم مشروع بعنوان "تصميم وتصنيع واختبار أداء النموذج التوربين رياح رأسى".

وعن فكرة المشروع قال الدكتور سالم عبد العزيز عانوس، أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى المكانيكية، بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والمشرف على عدد من مشروعات التخرج لطلاب هندسة الزقازيق، إن مجموعة من الطلاب قاموا بإعداد مشروع تخرج بعنوان "توليد الطاقة الكهربية من طاقة الرياح باستخدام نموذج توربين رياح رأسي" منوها إلى أن مثل هذه المشروعات من الطلاب، تأتى نظرا للاهتمام الكبير في تلك الآونة بالطاقة الجديدة والمتجددة، لذا يهدف المشروع إلى تحويل طاقة الرياح إلى طاقة دورانية من خلال الجزء الدوار (Rotor) المثبت على عمود الدوران في توربين الرياح ثم تتحول الطاقة الحركية المتولدة إلى طاقة كهربية عبر مولد كهربائي (Generator) ملحق بالتوربين من خلال ناقل للحركة، ثم تستخدم توربينات الرياح الرأسية غالبا بنطاق واسع في المناطق السكنية حيث تتميز بسهولة التثبيت والصيانة، القدرة على العمل في بيئات ذات رياح متغيرة الاتجاه، وعدم الحاجة إلى أنظمة تتبع الرياح المعقدة، وقلة الضوضاء، لذا ركز المشروع على تصميم وتصنيع نموذج Prototype لتوربين رياح رأسي (VAWT) ذو ثلاث ريش مستقيمة بشكل ايروفويل NACA0018.

وأكد "عانوس"، أنه قام الطلاب في البداية بالدراسة النظرية ومسح لكثير من الدراسات السابقة، ثم التصميم الجميع مكونات النموذج بالأبعاد المطلوبة ثم بتصنيع معظم أجزاء المشروع الجزء الدوار - الريش - عمود الدوران والقاعدة من مواد محلية وكذلك تجميع أجزاء المشروع داخل ورش ومعامل الكلية.

وتابع: أن الطلاب قاموا بتصميم نموذج وتجميع من مواد خام مصرية لتقليل التكلفة وبعد الدراسة النظرية استطاعوا توليد طاقة كهربائية من النموذج ومستقبلا سوف يتم تحسين كفاءة المشروع لتزويد كفاءة التوربينه والباو الخارج من النموذج، لافتا إلى أن مدة المشروع عبارة عام دراسى فى بداية الترم الاول مجموعة من المشاريع و16 طالبا اختاروا الترم الثانى تم عمل دراسة نظرية لطاقة الرياح ومفهوم الطاقة وبدوا فى التصميم.

وقال الطالب أحمد ضياء من قسم القوى المكانيكية، ومن الطلاب المشاركين فى المشروع، إن المشروع شارك فيه 16 طالبا تم تقسيمنا إلى 4 مجموعات تولت كل مجموعة جزئية من تصميم المشروع، كنا نزور عدد من المصانع و الورش المتخصصة لتجميع المادة الخام، وتمت الاختبارات المعملية للمشروع داخل معمل ديناميكا بقسم هندسة القوي الميكانيكية،باستخدام نفق هوائي عند سرعة 8.5 م/ث، في النهاية تم توليد الطاقة الكهربية من المشروع من خلال حمل كهربي وتم حساب كفاءة وأداء نموذج التوربين عند ظروف تشغيل مختلفة للحصول على أفضل حالة تشغيل، وفي المستقبل سيتم إضافة بعض التحسينات على النموذج لزيادة الطاقة الكهربية المتولدة وتحسين الكفاءة للنموذج.

وقال الدكتور أحمد فاروق عبدالجواد، عميد كلية الهندسة وأستاذ هندسة القوى الميكانيكية في جامعة الزقازيق، وأول عميد من أبناء الكلية، إن إدارة الكلية تحرص برئاسة الدكتور خالد الدرادنلى، رئيس الجامعة على توفير مناخ مناسب للطلاب لتنفيذ مشاريعهم، فضلا عن الدعم المادى الذى يساعدهم على تنفيذ أفكارهم والابتكار، منوها إلى أن كلية الهندسة جامعة الزقازيق، تم إنشاؤها عام 1978ميلادية، وهي من الكليات القديمة العريقة، والكلية بها العديد من التخصصات.

وأردف "فاروق": الكلية تتميز بمشروعات تخرج ذو حيثية بكل أقسام الكلية، عندنا أقسام رئيسية ميكانيكا مدنى كهرباء عمارة، وتحت كل تخصص من تخصصات فرعية، مشاريع التخرج لكليتنا بتكون ذو صبغة تطبيقية بطبيعة الأشياء ونحرص أن الطلاب تشارك فى المسابقات والمؤتمرات.



استخراج-الكهرباء-من-طاقة-الرياح



التصميم



الدكتور،سالم-عبد-العزيز-عانوس،-أستاذ-متفرغ-بقسم-هندسة-القوى-المكانيكية،-بكلية-الهندسة-جامعة-الزقازيق



الدكتور-سالم-المشرف-على-المشروع



الدكتور-سالم-واحد-الطلاب-المشاركين-فى-المشروع



الطالب--أحمد-ضياء-من--قسم-القوى-المكانيكية



تصميم-المشروع



عميد-هندسة-الزقازيق