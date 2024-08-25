تنسيق المرحلة الثانية.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع إلكترونيا

محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الأحد باب تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.

وكان السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، أهاب طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل وادخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى سواء بإدخال الرغبات من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية المعلن عنها والمتوفرة داخل عدد من الكليات مع توفير فنيين وموظفين مدربين على استخدام موقع التنسيق الإلكترونى لمساعدة الطلاب فى عملية إدخال الرغبات، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى المتاح استخدامه على مدار 24 ساعة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.