اليوم السابع
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تصاعد ألسنة اللهب فى جنوب لبنان وإسرائيل تلغى جلسة الحكومة الأسبوعية

الأحد، 25 أغسطس 2024 07:12 ص
تصاعد ألسنة اللهب فى جنوب لبنان وإسرائيل تلغى جلسة الحكومة الأسبوعية قصف
أحمد علوى

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تصاعدت ألسنة دخان من مناطق في جنوب لبنان، بعد سقوط قذائف مدفعية الاحتلال عليها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
قال إعلام إسرائيلي، إن حكومة الاحتلال تلغي جلستها الأسبوعية اليوم بسبب تطورات الوضع الأمني على الحدود اللبنانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.


وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، المواطنين اللبنانيين الموجودين في جنوب لبنان، من وجودهم "في خطر"، قائلاً: "يجب على كل من يتواجد بجوار مناطق يعمل فيها (حزب الله) بالابتعاد عنها فوراً لحماية نفسه وأفراد عائلته".


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