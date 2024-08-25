تحرير 102 محضر متنوع فى حملات تموينية بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف والمنتجات المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعار السلع، من خلال وضع قائمة أسعار في مكان واضح بمدخل المنشآت والمحال التجارية، والرقابة على المخابز والتأكد من وزن وجودة وسلامة مراحل إنتاج رغيف الخبز، بتوجيهات لواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن تحرير 102 مخالفة بالوحدات المحلية لمركز ومدينة المحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبذل كل الجهود من الدولة، لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين، عبد الفتاح جابر، بشن حملات يومية على الأسواق والرقابة على الأسعار بمشاركة، الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، وتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

متابعة انتاج الخبز بقلين



وزن العجين قبل خبزه