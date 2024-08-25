بدر عبد العاطى ووزيرة خارجية اليابان يؤكدان حتمية منع التصعيد فى المنطقة

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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ويوكو كاميكاوا" وزيرة خارجية اليابان حتمية منع التصعيد في المنطقة، وتكثيف جهود البلدين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليمين، لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأحد، مع وزيرة خارجية اليابان بناء على طلبها، على هامش تواجد الدكتور بدر عبدالعاطي في اليابان للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري للتيكاد، وذلك على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته الجبهة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المساعي الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع بصورة غير مشروطة، لوضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن حرص وزيرة خارجية اليابان على لقاء الدكتور بدرعبد العاطي للمرة الثانية خلال تواجده في طوكيو لبحث آخر التطورات المتصلة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط يعكس الاهتمام بالتشاور والتنسيق مع مصر التي تضطلع بدور هام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة لمنع اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط، ويؤكد حرص الجانب الياباني على وقف التصعيد وإحلال السلام في المنطقة.