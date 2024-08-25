المدير التنفيذى للوطنية للتدريب تشيد بمجهودات المتحدة فى إحياء مهرجان العلمين

كتب محمد السيد الشاذلى

أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحياء مهرجان العلمين الذى أصبح مقصد لجميع الدول المحيطة بنا للزيارة والاستمتاع وللمصريين بمختلف أعمارهم في احتفال متميز ومبتكر ومستمر طوال شهور الصيف، مضيفة :"مجهود يقدر ويثمن".

وأضافت رشا راغب خلال رسالة لها وجهتها من مهرجان العلمين، أن وجود الأكاديمية الوطنية للتدريب في ظل هذه الأجواء الاحتفالية فرصة للتواصل مع أكبر عدد، مشيرة الى أن مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في مهرجان العلمين شهد زيارة عدد من المشاركين في المهرجان من مصر وخارج مصر للتعرف عنها أكثر وأن من ضمن مشاريع مصر القومية مشروع الاستمثار في رأس المال البشرى من أجل مستقبل مستدام.

وأشارت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت ضمن الخطة الموضوعة 2014 للنهوض بمصر في خطة استمثارية وتنموية متكاملة ، متابعة :"لم يكن الاهتمام ببناء مدن جديدة ومشروعات وكبارى وأنفاق ومال الى خلافه من مشروعات فقط ولكن كان اهتمام أصيل بوجود مشروع قومى هو الأهم لأنه مختص بالإنسان وهو الأكادييمة الوطنية للتدريب".