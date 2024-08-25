اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2024 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بأرض زراعية فى الفيوم دون إصابات

الأحد، 25 أغسطس 2024 09:42 ص
السيطرة على حريق بأرض زراعية فى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بأرض زراعية، بقرية الصوافنة التابعة لمركز الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية، بى قرية الصوافنة التابعة لمركز الفيوم، بجوار قاعة أفراح بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وتبين أن أقال كانوا يقومون بشواء ذرة، واشتعلت النيران فى المكان وتحولت الى حريق لم يستطيعوا إخماده، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود إصابات.

 







حرائق الصيف

الحماية المدنية بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة