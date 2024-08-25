السيطرة على حريق بأرض زراعية فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بأرض زراعية، بقرية الصوافنة التابعة لمركز الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية، بى قرية الصوافنة التابعة لمركز الفيوم، بجوار قاعة أفراح بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وتبين أن أقال كانوا يقومون بشواء ذرة، واشتعلت النيران فى المكان وتحولت الى حريق لم يستطيعوا إخماده، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود إصابات.