الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا.. أبرزها وزارتي الدفاع والخارجية

أ ش أ

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا حكوميا، شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية وكانت أبرزها وزارتي الدفاع والخارجية.



وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات" أنه بموجب التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس سعيد، اليوم /الأحد/، فإنه تقرر تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيرا للخارجية و مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة، وسمير عبد الحفيظ وزيرا للاقتصاد والتخطيط.



كما تم تعيين عصام الأحمر وزيرا للشئون الاجتماعية، وسمير عبيد وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات ، وعز الدين بن الشيخ وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري وزيرا للتربية، ومنذر بلعيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



وتم تعيين الصادق المورالي وزيرا للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ورشيد عامري وزيرا للنقل، ووجدي الهذيلي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد وزيرا للبيئة، وسفيان تقية وزيرا للسياحة.



كما قرر الرئيس التونسي تعيين أحمد البوهالي وزيرا للشؤون الدينية، وأسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي وزيرة للشئون الثقافية، ورياض شود، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.