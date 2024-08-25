الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي وصولا لـ431 مليار جنيه × 2030

كتبت نورا فخرى

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات، استهداف الوصول بقيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى بحلول عام 2030 لنحو 431 مليار جنيه "بفرض نمو بنسبة 15% سنويا للسنوات المستهدفة" مقابل 160.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى فى 30 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يتصاعد حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي سنويا، ليصل إلى 214.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2025، مرورا ب243.4 مليار جنية خلال العام المالى 2026/2027، وصولا إلى الرقم السابق ذكره عام 2030.

تأتى هذه المخصصات لاسيما وإيمان الدوله المصرية بأن التعليم يُشكل أساس بناء المجتمعات وتطويرها، فهو الركيزة الأساسية التى تقوم عليها نهضة الأمم وتقدمها.

وفى ظل التحولات العالمية المتسارعة والتحديات التى تواجهها الأنظمة التعليمية فى مختلف أنحاء العالم، تبرز الحاجة إلى رؤية متكاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

هذه الرؤية تتبناها الحكومة المصرية بهدف إحداث نقلة نوعية فى منظومة التعليم، لضمان تخريج أجيال قادرة على مواكبة تطورات العصر والمساهمة بفعالية فى بناء مستقبل الوطن، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الرؤية إلى تحسين جودة التعليم، وتعزيز المساواة فى الوصول إليه، وتطوير البنية التحتية التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.