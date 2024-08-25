استبعاد مديرى صحة المنشأة ومستشفى العسيرات بسوهاج وإحالتهما للنيابة

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن صدور قرار وكيل الوزارة باستبعاد مدير الإدارة الصحية بالمنشأة ومدير مستشفى العسيرات ومشرف التمريض وإحالتهم للنيابة الإدارية لتدني مستوي الخدمة.

جاء ذلك علي خلفية ما تم رصده من قصور في الإشراف علي الخدمات المقدمة بمستشفي العسيرات المركزي، وذلك أثناء معاينة النيابة الإدارية للمستشفي ورصد العديد من المخالفات وعدم الانتظام و كثرة شكاوي المرضي.

وجاء قرار وكيل وزارة الصحة بسوهاج استبعاد مدير الإدارة الصحية بالمنشأة، وتكليف الدكتور أحمد عبدالهادي مشرف الرعاية الأساسية بالإدارة بتيسير أعمال مدير الإدارة الصحية بالمنشأة، وكذلك استبعاد مدير مستشفى العسيرات المركزي، وتكليف الدكتور أحمد ناصر محمد أخصائي الجلدية بالمستشفي بتيسير أعمال مدير مستشفي العسيرات، واستبعاد مشرف تمريض المستشفى، تكليف ياسمين السيد ياسين مشرفا لتمريض المستشفي.

وشمل إحالة المستبعدين للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها، في السياق كلف وكيل صحة سوهاج مدير عام الطب العلاجي و مدير إدارة مكافحة العدوي ومدير إدارة التمريض بالمديرية بإعداد تقرير مفصل بما تم رصده للعرض علي النيابة الإدارية.