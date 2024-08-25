اجتماع عاجل لحكومة الاحتلال بسبب قصف حزب الله

أحمد علوى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن عقد مجلس الوزراء الأمني المصغر اجتماعا عاجلا بسبب التطورات على الحدود الشمالية.

وأعلن الدفاع المدني الإسرائيلي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ والتأهب في عموم البلاد عقب قصف حزب الله لشمالي إسرائيل.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل، بأن سلطات الاحتلال قررت تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني وعلى خلفية الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم جوي على لبنان، زاعماً أنه يأتي رداً على رصد استعدادات من جماعة "حزب الله" اللبنانية لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل.

وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، المواطنين اللبنانيين الموجودين في جنوب لبنان، من وجودهم "في خطر"، قائلاً: "يجب على كل من يتواجد بجوار مناطق يعمل فيها (حزب الله) بالابتعاد عنها فوراً لحماية نفسه وأفراد عائلته".