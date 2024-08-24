مفتى صربيا: مصر مهد للحضارات ومنارة للمسلمين في العالم أجمع

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قال مفتي صربيا مصطفى يوسف سباهيتش" إن مصر تعد مهدا للحضارات ومنارة للمسلمين في العالم أجمع، ونجتمع فيها ونتعلم منها، ونحن كمسلمين نعيش في الغرب في وضع الأقليات في حاجة ماسة إلى التعلم من مصر، وفي أشد الحاجة إلى كوادر مصرية كثيرة مؤهلة تأهيلا عاليا، وهناك سعي لفتح آفاق جديدة للتعاون بين دار الإفتاء في صربيا ووزارة الأوقاف المصرية".

جاء ذلك عقب وصوله إلى القاهرة اليوم /السبت/ للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 – 26 أغسطس 2024 تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

ونوه مفتي صربيا بحرصه الشديد على حضور هذا المؤتمر لأهميته الكبيرة للمسلمين في العالم أجمع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأهمية المرأة في حياة المسلم، فيكفي أن نعرف أنها هي الأم قبل كل شيئ وهي المربية.