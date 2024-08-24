محافظ سوهاج: الكشف الطبي وفحص أكثر من 79 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "، وأعداد المستفيدين من المبادرة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الماضي، وقد تم توقيع الكشف الطبي وفحص 79 ألفا و186 مواطنا ومواطنة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، شملت 9 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة .

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 8 آلاف و203 مواطنين من خلال مبادرة "فحص المقبلين علي الزواج "، كما تم فحص أكثر من 39 ألفا و207 سيدات خلال مبادرة "صحة المرأة "، وتم فحص ما يقرب من 7 آلاف و 651 مواطنا من خلال مبادرة "التشخيص المبكر للأورام السرطانية "، وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق، مشيرا إلى فحص أكثر من 9 آلاف و 14مواطن ضمن مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة " .

وأشار وكيل الوزارة أنه تم فحص 9 آلاف و61 طفلا ضمن مبادرة " السمعيات " بسوهاج، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 4 آلاف و 587 سيدة، ضمن مبادرة " صحة الأم والجنين "، وتم فحص 619 مواطنا من خلال مبادرة " إنهاء قوائم الانتظار"؛ لتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة والحرجة بأعلى جودة، وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه تم فحص 155 مواطنا ضمن مبادرة "قلبك أمانة"، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة باير العالمية؛ لتعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية مبكرة للأمراض القلبية والأوعية الدموية، كما تم فحص ما يقرب من 689 مُسنا من خلال مبادرة " كبار السن " وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً.