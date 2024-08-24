اليوم السابع
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السبت، 24 أغسطس 2024 03:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات "جزائرية- يابانية" لتعزيز التعاون الثنائي في الابتكار التكنولوجي

السبت، 24 أغسطس 2024 03:00 ص
مباحثات "جزائرية- يابانية" لتعزيز التعاون الثنائي في الابتكار التكنولوجي الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائري، ياسين وليد، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، تسوجي كيوتو، تعزيز التعاون بين الجزائر واليابان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

جاء ذلك على هامش زيارته إلى اليابان لحضور الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية (TICAD).

وبحسب بيان وزارة اقتصاد المعرفة الجزائرية، أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لدعم التنمية في القارة الأفريقية.







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