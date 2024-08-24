فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة ، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، غدا السبت، في منطقة شارع جيهان، وشارع الترعة من الدفاع المدني؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

هذا وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المذكورة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ ليتسنى للمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق لفترة انقطاع الكهرباء.