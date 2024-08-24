شهداء ومصابون في قصف إسرائيلى على شرق دير البلح وخان يونس

وكالات

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو عريف شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطن واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار على خيام النازحين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء بالرصاص.

وقصف مدفعية الاحتلال منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد مواطنان في قصف طائرة مسيرة للاحتلال، "تكتوك" في منطقة الكتيبة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.