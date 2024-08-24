اليوم السابع
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رئيس استئناف القاهرة يكرم شيوخ القضاة عن جهودهم بعد بلوغ سن التقاعد

السبت، 24 أغسطس 2024 11:52 م
رئيس استئناف القاهرة يكرم شيوخ القضاة عن جهودهم بعد بلوغ سن التقاعد المستشار محمد نصر سيد
كتب إبراهيم قاسم - إيهاب المهندس

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استقبل المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى بمكتبه اليوم، مجموعة من شيوخ قضاة محكمة الاستئناف الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك لتكريمهم عن عطائهم وجهودهم خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور المستشار على الهواري رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد محمود عضو المكتب الفنى للمحكمة.

ونظمت محكمة استئناف القاهرة احتفالية بمناسبة اكتمال عطاء مجموعة من القضاة وبلوغهم سن التقاعد، حيث تم دعوتهم إلى مكتب رئيس المحكمة، حيث قام المستشار محمد نصر بتكريمهم ومنحهم شهادات التقدير عن دورهم وجهودهم على منصة القضاء.

المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة
المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة

 

جانب من تكرين شيوخ القضاة
جانب من تكرين شيوخ القضاة

 







محكمة استئناف القاهرة

تكريم شيوخ القضاة

استئناف القاهرة

تكريم القضاة

سن تقاعد القضاة

سن معاش القاضى




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