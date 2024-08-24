رئيس استئناف القاهرة يكرم شيوخ القضاة عن جهودهم بعد بلوغ سن التقاعد

كتب إبراهيم قاسم - إيهاب المهندس

استقبل المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى بمكتبه اليوم، مجموعة من شيوخ قضاة محكمة الاستئناف الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك لتكريمهم عن عطائهم وجهودهم خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور المستشار على الهواري رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد محمود عضو المكتب الفنى للمحكمة.

ونظمت محكمة استئناف القاهرة احتفالية بمناسبة اكتمال عطاء مجموعة من القضاة وبلوغهم سن التقاعد، حيث تم دعوتهم إلى مكتب رئيس المحكمة، حيث قام المستشار محمد نصر بتكريمهم ومنحهم شهادات التقدير عن دورهم وجهودهم على منصة القضاء.



المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة