انهيار حائط بمنزل دون حدوث إصابات بشرية بجهينة غربى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت منطقة جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، انهيار حائط مبني بالطوب اللبن في منزل بالدور الأرضي، مما أسفر عن نفوق بقرة وتلف بعض الأغراض المنزلية الحادث وقع في منزل بدون سقف.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا، من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بإنهيار حائط بمنزل بدائرة مركز شرطة جهينة، وتم الدفع بالمعدات والقوات اللازمة ولا توجد خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، أن المنزل ملك سيد . م . ا 47 سنة، مكون من طابق واحد، وبدون سقف فور وقوع الحادث، هرعت فرق من مركز شرطة جهينة والمطافئ إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة، وتم إخطار الجهات المعنية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين المكان وإخلاء المنزل لحماية السكان.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ كل من الشئون الاجتماعية والطب البيطري لتقديم الدعم اللازم، والتأكد من اتخاذ التدابير المناسبة، الحادث الآن تحت تصرف النيابة العامة التي ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.