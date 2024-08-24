اليوم.. نقابة البيطريين تشرح نظام المعاش التأمينى لأعضائها

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، مساء اليوم، السبت، بالنادى الإجتماعى لنقابة الأطباء البيطريين بالعجوزة، جلسة لشرح وتعريف اتفاق النقابة مع إحدى الشركات العالمية بشأن نظام المعاش التأميني للراغبين من أعضاء الجمعية العمومية الاشتراك فيه.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه بعد دراسة عروض عديدة للشركات المتخصصة في مجال المعاشات، تم التفاوض مع إحدى شركات التأمين العالمية والتي تدير أكبر محفظة مالية في مصر لإدارة خطة المعاش للمؤسسات والشركات، وجاري تجهيز العقود لتوقيعها.

وأوضحت النقابة، أنه وفقا لعرض الشركة يمكن التعاقد في برنامج خطة المعاش لمن هم في سن الـ 20 سنة وحتى سن الـ 79 سنة، كما أن الشركة تتيح التعاقد الشهري بحد أدنى 100 جنية ولا يوجد حد أقصى، كما أنه سيتم سنويا مشاركتكم بييان رسمي مفصل يشرح توزيعات الأرباح التي تمت لصالح وثيقة المعاش.

وفي حال إتمام التعاقد، سيصل خطاب رسمي من الشركة للعضو بالإسم لتوضيح موقفه المالي بتوزيعات الأرباح سنويا.