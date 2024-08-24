الطب البيطرى: تحصين 145 ألفا و340 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

‫ كتبت أسماء نصار

أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بقرى الواحات البحرية لتقديم الخدمات البيطرية والندوات الارشادية لصغار المربين، حيث تم تقديم العلاج ل 1044 رأس ماشية، كما تم تحصين 145 الف و 340 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وتأتى الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، حيث يتم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بالحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدنى للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

وتواصل الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع عملها فى المحافظات حيث تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.