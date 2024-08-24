اليوم السابع
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السبت، 24 أغسطس 2024 04:36 ص
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الخطوط الساخنة للإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة بمحافظة سوهاج

السبت، 24 أغسطس 2024 04:00 ص
الخطوط الساخنة للإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة بمحافظة سوهاج الخطوط الساخنة وأرقام التليفونات
سوهاج محمود مقبول

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حددت محافظة سوهاج، عددا من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين المتضررين من السائقين المخالفين لتعريفة الركوب التي حددتها المحافظة على كل الخطوط سواء على الخطوط الداخلية او الخطوط بين المراكز والمدن والقرى والمحافظات المجاورة والت  تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين

"اليوم السابع" يقدم للمواطنين بمحافظة سوهاج الأرقام التى تم تخصيصها لتلقى الشكاوى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية تعرف عليها.

-           أرقام غرفة أزمات المحافظة

1 – الخط الساخن 114

2 – واتس اب 01225487733

3 – غرفة العمليات 0934608073

4 – إدارة المواقف 01123388360

-          غرفة عمليات مرور سوهاج

1 – الخط الأرضى 0932130134

-          الأرقام الساخنة

1 - الخط الساخن 15330

2 - صوتك مسموع واتس اب 01200353111

3 الشكاوى الحكومية الموحدة  16528

الخطوط الساخنة وأرقام التليفونات
الخطوط الساخنة وأرقام التليفونات

 







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