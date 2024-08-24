الخطوط الساخنة للإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حددت محافظة سوهاج، عددا من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين المتضررين من السائقين المخالفين لتعريفة الركوب التي حددتها المحافظة على كل الخطوط سواء على الخطوط الداخلية او الخطوط بين المراكز والمدن والقرى والمحافظات المجاورة والت تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين

"اليوم السابع" يقدم للمواطنين بمحافظة سوهاج الأرقام التى تم تخصيصها لتلقى الشكاوى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية تعرف عليها.

- أرقام غرفة أزمات المحافظة

1 – الخط الساخن 114

2 – واتس اب 01225487733

3 – غرفة العمليات 0934608073

4 – إدارة المواقف 01123388360

- غرفة عمليات مرور سوهاج

1 – الخط الأرضى 0932130134

- الأرقام الساخنة

1 - الخط الساخن 15330

2 - صوتك مسموع واتس اب 01200353111

3 الشكاوى الحكومية الموحدة 16528