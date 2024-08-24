اختتام دورة إعداد الخبراء بمركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة

محمد صبحى

اختتم مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة، دورة "إعداد خبراء التقييم العقاري"، والتي استهدفت الإعداد الجيد للقائمين على منظومة التمويل العقاري وتدريبهم على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة جامعة القاهرة.

شارك فى الدورة، 66 متدربا من جهات مختلفة على عدة موضوعات منها: أسس التقييم العقاري، والمسؤولية القانونية لخبير التقييم العقاري، والتخطيط العمراني وتأثيره، والعوامل المؤثرة على قيمة الأراضي، ومبادئ وطرق التقييم، ودراسة السوق العقارية، والتقيم بطرق البيوع السابقة، والتكلفة، ورأسمالية الدخل، وتقييم الأرض، ودور الرقابة في الإشراف على خبير التقييم العقاري، وإعداد تقرير التقييم، وأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، والتداخل بين طرق التقييم وتوفيق النتائج، والتدريب العملي علي طريقة القيمة المتبقية للمبني.

جدير بالذكر أن مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة يتعاون مع 34جهة مختلفة، وتم إنشاؤه ليواكب استحداث قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 كبيت خبرة فنية في أعمال التدريب والتعليم المستمر، لإعداد كوادر متخصصة تخدم منظومة التمويل العقاري والتي تشمل التقييم والوساطة والتمويل العقاري، ويقوم المركز بدور مهم كمركز أداء متميز في أعمال التقييم العقاري للبنوك وشركات التمويل بالإضافة إلى الأعمال البحثية والاستشارية المتعلقة بالتمويل والتقييم العقاري، ويضم المجلس في عضويته مجموعة من كبار المتخصصين في مجالات تقييم وتمويل العقارات، ويتعاون المركز مع أكثر من 34 جهة مختلفة.